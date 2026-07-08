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У Держдепі США розкрили ймовірність візиту Трампа до Києва під час війни

22:40 08.07.2026 Ср
2 хв
Запрошення до Києва Трамп уже отримав
aimg Валерія Абабіна aimg Мілан Лєліч
У Держдепі США розкрили ймовірність візиту Трампа до Києва під час війни Фото: Президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Getty Images)
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У Американському Держдепартаменті вважають, що Президент США Дональд Трамп поки не закриває двері для візиту в Київ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів офіційний російськомовний представник Держдепартаменту США Ян Бейтсон.

За словами представника Держдепу, сам факт, що Трамп не відмовився від візиту, свідчить про те, що глава Білого дому обдумує цю ідею.

"Якщо Дональд Трамп не сказав 'ні', це означає, звичайно, що він думає про це, він сам це вирішує", - зазначив Бейтсон.

Водночас у Держдепі визнають, що ключовим питанням для американського президента залишається безпека. Бейтсон нагадав, що це особливо чутлива тема для чинних президентів США.

"Він, звичайно, говорив про безпеку, він знає, що це може бути проблемою, особливо для чинних президентів Сполучених Штатів", - зазначив представник Держдепу.

За словами Бейтсона, Трамп отримав запрошення до Києва під час "гарної зустрічі" і не відкинув цю можливість.

"Він отримав запрошення, це була гарна зустріч, і він не сказав 'ні, я не буду', він просто говорив про ситуацію, як вона є. Тому подивимось, як буде далі", - зауважив Бейтсон.

Нагадаємо, 8 липня на полях саміту НАТО в Анкарі президенти України та США провели зустріч, у ході якої Володимир Зеленський запросив Дональда Трампа відвідати Київ.

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