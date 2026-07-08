В Госдепе США ответили, приблизил ли саммит НАТО Украину к членству в Альянсе

В Госдепе ответили на вопрос о членстве Украины

Во время интервью РБК-Украина официальный русскоязычный представитель Госдепартамента США Ян Бейтсон прокомментировал, означает ли признание Украины контрибьютором трансатлантической безопасности ее фактическое приближение к вступлению в НАТО.

По его словам, тема членства Украины в Альянсе на саммите не поднималась. Вместе с тем значительная часть обсуждений была посвящена самой Украине.

Он также отметил встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, подчеркнув, что американский лидер назвал ее переломным моментом в отношениях после событий в Овальном кабинете.

Украина формирует повестку современного НАТО

Бейтсон заявил, что администрация Трампа выступает за НАТО, ориентированное на современные вызовы, а не на модель, существовавшую десятилетия назад.

По его словам, сегодня большинство стран Альянса находятся в Европе, где продолжается единственная масштабная война — российско-украинская. Именно поэтому опыт Украины имеет особое значение для союзников.

Он подчеркнул, что в центре внимания НАТО находятся беспилотники, новые методы ведения боевых действий, бронетехника и развитие оборонного производства.

"Украинцы давно говорят об этом, и кажется, что это была очень важная тема здесь в Анкаре", — отметил представитель Госдепартамента США.