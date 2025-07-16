У Держдепі США відмовилися назвати країни, які погодилися оплатити зброю для України

"Ми сказали, що цим займатиметься НАТО, і, звичайно, вони матимуть можливість потім переміщувати зброю до інших країн. І я не буду обговорювати те, про що ми могли чи не могли домовитися, чи дипломатично обговорити", - зазначила Брюс.

За словами речниці, вона "далека від змоги обговорювати те, про що може говорити керівництво НАТО".