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В Госдепе США отказались назвать страны, которые согласились оплатить оружие для Украины

Среда 16 июля 2025 22:53
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В Госдепе США отказались назвать страны, которые согласились оплатить оружие для Украины Фото: спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Государственном департаменте США отказались раскрыть, какие страны НАТО согласились оплатить американское оружие для Украины.

Пре это сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Госдепа США Тэмми Брюс.

"Мы сказали, что этим будет заниматься НАТО, и, конечно, они будут иметь возможность потом перемещать оружие в другие страны. И я не буду обсуждать то, о чем мы могли или не могли договориться, или дипломатически обсудить", - отметила Брюс.

По словам спикера, она "далека от возможности обсуждать то, о чем может говорить руководство НАТО".

Страны НАТО будут покупать у США оружие для Украины

Напомним, США и НАТО заключили соглашение, которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран.

Так, Украина получит американское оружие на 10 млрд долларов. Его у США купят страны Европы.

Сделать свой вклад уже согласились несколько стран, в частности Швеция, Дания и Германия.

В то же время к инициативе не присоединятся Венгрия, Чехия, Италия и Франция.

По словам генсека НАТО Марка Рютте, в рамках соглашения Украина может получить огромное количество систем ПВО, ракет и боеприпасов.

Как сообщали СМИ, США не будут напрямую поставлять оружие Украине. Планируется, что это сделают страны НАТО из своих запасов, а затем заменят вооружение.

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