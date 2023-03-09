У Держдепі США відмовились коментувати версії щодо вибухів на "Північних потоках"
Державний департамент США офіційно не може підтвердити інформацію про те, що підрив газопроводу Nord Stream, можливо, був здійснений "проукраїнськими групами".
Про це повідомив речник Держдепартаменту Нед Прайс, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Прайс заявив, що інформація, яка з'явилася в ЗМІ, базувалася на думках тих, хто не може висловлюватися від імені уряду США.
"Наша позиція залишається послідовною. Німці, шведи та данці проводять активне розслідування, і ми чекаємо його завершення, перш ніж давати будь-які коментарі", - додав він.
Представник американського департаменту зазначив, що вони не спростовують та не виключають жодної інформації. Водночас він підкреслив, що їхнє відомство не може підтвердити деталі будь-яких повідомлень.
Нагадаємо, 7 березня впливове видання The New York Times оприлюднило матеріал, у якому стверджується, що за вибухом газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі нібито стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.
У повідомленні німецької телекомпанії ARD і газети Zeit стверджується, що німецька влада змогла ідентифікувати човен, який використовувався для диверсійної операції. У ньому йшлося про те, що група з п'яти чоловіків та однієї жінки за підробленими паспортами орендувала яхту у польської компанії, що належить громадянам України, але національність злочинців не встановлена.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що український уряд не причетний до підриву російських газопроводів Nord Stream у Балтійському морі у вересні минулого року.
А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що передчасних висновків про те, хто відповідає за підрив газопроводу "Північний потік", робити не варто. Атака могла бути операцією "під чужим прапором" аби звинуватити Україну.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.