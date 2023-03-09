У Держдепі США відмовились коментувати версії щодо вибухів на "Північних потоках"

Державний департамент США офіційно не може підтвердити інформацію про те, що підрив газопроводу Nord Stream, можливо, був здійснений "проукраїнськими групами".

Про це повідомив речник Держдепартаменту Нед Прайс, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Прайс заявив, що інформація, яка з'явилася в ЗМІ, базувалася на думках тих, хто не може висловлюватися від імені уряду США.

"Наша позиція залишається послідовною. Німці, шведи та данці проводять активне розслідування, і ми чекаємо його завершення, перш ніж давати будь-які коментарі", - додав він.

Представник американського департаменту зазначив, що вони не спростовують та не виключають жодної інформації. Водночас він підкреслив, що їхнє відомство не може підтвердити деталі будь-яких повідомлень.