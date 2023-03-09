В Госдепе США отказались комментировать версии по взрывам на "Северных потоках"
Государственный департамент США официально не может подтвердить информацию о том, что подрыв газопровода Nord Stream, возможно, был совершен "проукраинскими группами".
Об этом сообщил спикер Госдепартамента Нед Прайс, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Прайс заявил, что появившаяся в СМИ информация базировалась на мнениях тех, кто не может высказываться от имени правительства США.
"Наша позиция остается последовательной. Немцы, шведы и датчане проводят активное расследование, и мы ждем его завершения, прежде чем давать какие-либо комментарии", - добавил он.
Представитель американского департамента отметил, что они не опровергают и не исключают никакой информации. В то же время, он подчеркнул, что их ведомство не может подтвердить детали каких-либо сообщений.
Напомним, 7 марта влиятельное издание The New York Times обнародовало материал, в котором утверждается, что за взрывом газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море якобы стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.
В сообщении немецкой телекомпании ARD и газеты Zeit утверждается, что немецкие власти смогли идентифицировать лодку, которая использовалась для диверсионной операции. В нем говорилось, что группа из пяти мужчин и одной женщины по поддельным паспортам арендовала яхту у принадлежащей гражданам Украины польской компании, но национальность преступников не установлена.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинское правительство не причастно к подрыву российских газопроводов Nord Stream в Балтийском море в сентябре прошлого года.
А министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что преждевременных выводов о том, кто отвечает за подрыв газопровода "Северный поток", делать не стоит. Атака могла быть операцией "под чужим флагом", чтобы обвинить Украину.
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