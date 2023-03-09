В Госдепе США отказались комментировать версии по взрывам на "Северных потоках"

Государственный департамент США официально не может подтвердить информацию о том, что подрыв газопровода Nord Stream, возможно, был совершен "проукраинскими группами".

Об этом сообщил спикер Госдепартамента Нед Прайс, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Прайс заявил, что появившаяся в СМИ информация базировалась на мнениях тех, кто не может высказываться от имени правительства США.

"Наша позиция остается последовательной. Немцы, шведы и датчане проводят активное расследование, и мы ждем его завершения, прежде чем давать какие-либо комментарии", - добавил он.

Представитель американского департамента отметил, что они не опровергают и не исключают никакой информации. В то же время, он подчеркнул, что их ведомство не может подтвердить детали каких-либо сообщений.