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У Держдепі США стурбовані діяльністю ПВК "Вагнера" в Україні та Африці

Четвер 02 листопада 2023 02:04
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У Держдепі США стурбовані діяльністю ПВК "Вагнера" в Україні та Африці Фото: речник Держдепартаменту США Меттью Міллер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати стурбовані діяльністю підрозділів бойовиків ПВК "Вагнера" в Африці та Україні.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Звичайно, ми завжди стурбовані діяльністю групи "Вагнера", чи то в Україні, чи в Африці", - заявив речник Держдепу США.

За його словами, саме тому Сполучені Штати разом із партнерами вживали заходів, щоб притягнути представників ПВК Вагнера до відповідальності за скоєні злочини.

Що передувало

Нагадаємо, за даними британської розвідки , після ймовірної смерті ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина сотні бойовиків почали передислокуватися в Україну окремо та невеликими групами для участі у війні у складі різних російських підрозділів.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомляв, що найманці "Вагнера" присутні на території Східного угруповання військ . Зараз частина найманців переукладає контракти з військовими РФ і повертається в Україну з Білорусії.

В Інституті вивчення війни також наголошували, щонайманці можуть знову стати серйозною загрозою для ЗСУ, перейшовши під командування Росгвардії.

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Вторгнення Росії до України Сполучені Штати Америки ПВК Вагнера
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