В Госдепе США обеспокоены деятельностью ЧВК "Вагнера" в Украине и Африке
Соединенные Штаты обеспокоены деятельностью подразделений боевиков ЧВК "Вагнера" в Африке и Украине.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.
"Конечно, мы всегда обеспокоены деятельностью группы "Вагнера", будь то в Украине или в Африке", - заявил спикер Госдепа США.
По его словам, именно потому Соединенные Штаты вместе с партнерами принимали меры, чтобы привлечь представителей ЧВК Вагнера" к ответственности за совершенные предступления.
Что предшествовало
Напомним, по данным британской разведки, после вероятной смерти главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина сотни боевиков начали передислоцироваться в Украину отдельно и небольшими группами для участия в войне в составе разных российских подразделений.
Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщал, что наемники "Вагнера" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Сейчас часть наемников перезаключает контракты с военными РФ и возвращается в Украину из Белоруссии.
В Институте изучения войны также отмечали, что наемники могут снова стать серьезной угрозой для ВСУ, перейдя под командование Росгвардии.
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