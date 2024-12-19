В Держдепі США розповіли про введення повторних санкцій проти "Північного потоку-2"

Про це заявив заступник речника зовнішньополітичного відомства США Ведант Пател на брифінгу у Вашингтоні, передає РБК-Україна з посиланням на Держдеп .

Відповідаючі на запитання журналістів щодо відновлення санкцій стосовно "Північного потоку-2" представник Держдепу зазначив, що йдеться про "більш технічні" обмеження.

"Сьогодні відомство накладає санкції на низку організацій, які раніше були під санкціями відповідно до Закону про енергетичну безпеку Європи з поправками за участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2", а також на кількох нових власників суден, раніше заблоковані відповідно до PEESA (Закон про захист енергетичної безпеки Європи)", - сказав він.

За словами Патала, у цьому випадку йдеться про "перепризначення".

"І причина в тому, що ми продовжуємо підтримувати нашу давню опозицію щодо "Північного потоку-2" як російського геополітичного проекту та намагаємося її відродити. Ми збираємося продовжувати працювати та гарантувати, що Росія більше ніколи не зможе використати свої енергетичні ресурси та своє енергетичне позиціонування як зброю для політичної вигоди", - розповів заступник речника Держдепу.

На уточнююче питання, чи погодила чинна адміністрація США повторні санкції щодо "Північного потоку-2" з командою новообраного президента Дональда Трампа, він звернув увагу, що наступна влада країни зможе ухвалювати рішення самостійно - вже після інавгурації нового глави Білого дому.

"Давайте не забувати, що в цей час є один державний секретар, є один президент, і після 12 години 20 січня наступна адміністрація може висловити свою точку зору з низки питань, включаючи санкції щодо "Північного потоку-2", - сказав Пател.

Санкції щодо Nord Stream 2

Нагадаємо, російський проект "Північний потік-2", який реалізовувався у Балтійському морі, так і не був запущений через міжнародні санкції.

Так, ще у лютому 2022 року США запровадили санкції проти компанії Nord Stream 2 AG і її керівників на тлі широкомасштабної військової агресії РФ проти України.

Перед тим, 22 лютого 2022-го, Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2" після визнання Кремлем так званих "Л/ДНР" - за два дні до повномасштабного вторгення в Україну.

Тоді ж Фонд захисту клімату і навколишнього середовища Німеччини відмовився від підтримки російського газопроводу "Північний потік-2".

18 грудня цього року стало відомо, що Держдеп США оголосив про введення повторних санкцій проти російських компаній, суден та осіб, які вже перебувають під обмеженнями через свою участь у будівництві газопроводу Nord Stream 2.

В американському зовнішньополітичному відомстві розповіли, що до списку обмежень були додані 11 компаній РФ, серед яких Nord Stream 2 AG, а також засновник компанії MTV та 17 кораблів.