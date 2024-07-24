У Держдепі США розповіли про очікування від візиту Кулеби у Китай

Під час візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Пекіна влада Китаю зможе дізнатися безпосередньо від представника офіційного Києва про наслідки широкомасштабної військової агресії з боку РФ. Вашингтон підкреслює важливість такої комунікації.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає РБК-Україна з посиланням на його брифінг у Вашингтоні.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи сподівається американська сторона на "зміну поведінки" у підтримці КНР Росії, яка веде війну проти України, чиновник звернув увагу на важливість самого візиту глави МЗС України до Пекіну та комунікації.

"Я не збираюся робити якісь оцінки того, що може статися, або намагатися оцінити очікування того, що може статися, але я вважаю, що важливо, щоб Китай дізнався безпосередньо від України про збитки, яких Україна зазнала через війну Росії", - заявив він

Міллер додав, що Китай "робить дуже багато" для підживлення "воєнної машини" Кремля, підтримуючи відновлення оборонно-промислової бази Росії.

"Ми завжди чітко заявляли, що важливо, щоб кожна країна світу визнала, що в цьому конфлікті є агресор і є жертва. І ми не повинні ставитися до двох сторін так, ніби вони несуть однакову відповідальність або ніби це якась війна, яка чарівним чином вискочила нізвідки, а одна зі сторін не несе відповідальності; і що, коли мова заходить про те, чим ця війна може закінчитися, важливо пам’ятати ці основні принципи", - висловився чиновник.

У цьому контексті представник Держдепу додав, що Штати "чітко дали зрозуміти це", коли спілкувалися з Китаєм щодо теми війни РФ з Україною.

"Я знаю, що інші члени НАТО та європейські країни також дали зрозуміти це Росії. І ми вважаємо, що в будь-який час важливо, щоб будь-яка країна - і, звичайно, включаючи Китай - чула безпосередньо Україну", - акцентував Міллер.

Візит Кулеби до Китаю

Нагадаємо, раніше в МЗС України розповіли про плани Дмитра Кулеби відвідати Китай з візитом 23-25 липня.

Між тим представник Китаю Мао Нін назвала очікування від візиту українського чиновника. За її словами, очікується обговорення "консенсусу" між лідерами двох країн, якого було досягнуто під час їх переговорів, а також двосторонніх відносин.

Сам Кулеба заявив, що у Пекіні планує провести переговори з своїм китайським колегою Ван І "щодо шляхів до справедливого миру", та для того, щоб "уникнути конкуренції мирних планів".