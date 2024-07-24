В Госдепе США рассказали об ожиданиях от визита Кулебы в Китай

Во время визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Пекин власти Китая смогут узнать непосредственно от представителя официального Киева о последствиях широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ. Вашингтон подчеркивает значимость таковой коммуникации.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос журналиста, надеется ли американская сторона на "изменение поведения" в поддержке КНР России, ведущей войну против Украины, чиновник обратил внимание на важность самого визита главы МИД Украины в Пекин и коммуникации.

"Я не собираюсь делать какие-либо оценки того, что может произойти, или пытаться оценить ожидания того, что может произойти, но я считаю, что важно, чтобы Китай узнал непосредственно от Украины об ущербе, который Украина понесла из-за войны России", - заявил он

Миллер добавил, что Китай "делает очень многое" для подпитки "военной машины" Кремля, поддерживая восстановление оборонно-промышленной базы России.

"Мы всегда четко заявляли, что важно, чтобы каждая страна мира признала, что в этом конфликте есть агрессор и есть жертва. И мы не должны относиться к двум сторонам так, будто они несут одинаковую ответственность или как бы какая-то война, которая волшебным образом выскочила ниоткуда, а одна из сторон не несет ответственности; и что, когда речь заходит о том, чем эта война может закончиться, важно помнить эти основные принципы", - высказался чиновник.

В этом контексте представитель Госдепа добавил, что Штаты "четко дали понять это", когда общались с Китаем по поводу темы войны РФ с Украиной.

"Я знаю, что другие члены НАТО и европейские страны также дали понять это России. И мы считаем, что в любое время важно, чтобы любая страна - и, конечно, включая Китай - слышала непосредственно Украину", - акцентировал Миллер.

Визит Кулебы в Китай

Напомним, ранее в МИД Украины рассказали о планах Дмитрия Кулебы посетить Китай с визитом 23-25 июля.

Между тем представитель Китая Мао Нин назвала ожидания от визита украинского чиновника. По ее словам, ожидается обсуждение "консенсуса" между лидерами двух стран, достигнутым во время их переговоров, а также двусторонних отношений.

Сам Кулеба заявил, что в Пекине планирует провести переговоры со своим китайским коллегой Ван I "относительно путей к справедливому миру", и чтобы "избежать конкуренции мирных планов".