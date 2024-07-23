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У МЗС Китаю розповіли, що хочуть обговорити з Кулебою під час його візиту

Пекін, Вівторок 23 липня 2024 15:54
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У МЗС Китаю розповіли, що хочуть обговорити з Кулебою під час його візиту Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У ході візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Китаю Пекін планує обговорити з ним двосторонню співпрацю між країнами і не лише.

Про це заявила представник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС КНР.

"Під час візиту міністра закордонних справ України Кулеби до Китаю міністр закордонних справ Ван І проведе з ним переговори, в ході яких обміняється думками щодо реалізації консенсусу між главами держав, просування китайсько-української співпраці та питань, що становлять взаємний інтерес для обох сторін", - зазначила Мао Нін.

Також вона додала, що у питанні "української кризи" Китай завжди підтримував пошук дипломатичного рішення шляхом припинення вогню та бойових дій.

За словами представниці МЗС, Китай продовжить стояти "на стороні миру та діалогу", а також підтримуватиме міжнардне співтовариство у спільній роботі з пошуку практичного та здійсненного політичного рішення "кризи".

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 22 липня, стало відомо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з 23 по 25 липня відвідає Китай на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван І.

Як зазначали в українському МЗС, головна мета такого візиту - пошук можливостей для припинення війни між Україною та Росією та обговорення можливої ролі Китаю у такому питанні.

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