У МЗС Китаю розповіли, що хочуть обговорити з Кулебою під час його візиту

У ході візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Китаю Пекін планує обговорити з ним двосторонню співпрацю між країнами і не лише.

Про це заявила представник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС КНР.

"Під час візиту міністра закордонних справ України Кулеби до Китаю міністр закордонних справ Ван І проведе з ним переговори, в ході яких обміняється думками щодо реалізації консенсусу між главами держав, просування китайсько-української співпраці та питань, що становлять взаємний інтерес для обох сторін", - зазначила Мао Нін.

Також вона додала, що у питанні "української кризи" Китай завжди підтримував пошук дипломатичного рішення шляхом припинення вогню та бойових дій.

За словами представниці МЗС, Китай продовжить стояти "на стороні миру та діалогу", а також підтримуватиме міжнардне співтовариство у спільній роботі з пошуку практичного та здійсненного політичного рішення "кризи".