У Держдепі США прокоментували відставку Залужного

"Уряд США, звичайно, дивиться на ситуацію в Україні і за тим, що там відбувається. Президент Зеленський має право обрати та призначити свого вищого військового командира. Адміністрація президента Байдена впевнена, що Україна має сильне військове керівництво, якого потребує", - сказав він.

При цьому Сайзек зазначив, що Україна досягла багатьох успіхів, "хоча зараз ситуація дуже складна та серйозна". Наприклад, Україна повернула половину територій, захоплених Росією після вторгнення, відкрила новий морський шлях у Чорному морі для експорту, Україна також спромоглася знищити кілька російських військових кораблів у Чорному морі, - розповів представник Держдепу.

"Тут ми помічаємо великі успіхи України. Що потрібно зробити далі? На думку уряду США, потрібно вивчити ситуацію та знайти кращий шлях уперед. І так, з новим командиром це також можна зробити", - вважає Сайзек.

Відставка Залужного

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Новим головнокомандувачем було призначено Олександра Сирського.

За даними опитування КМІС, рішення про відставку Залужного могло негативно вплинути на рівень довіри українців до Зеленського.