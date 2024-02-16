RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Госдепе США прокомментировали отставку Залужного

Фото: Дэниель Сайзек (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Ростислав Шаправский

В Соединенных Штатах следят за ситуацией в Украине и отмечают успехи на поле боя. С новым военным руководством Киев сможет продолжать идти вперед.

Об этом представитель Государственного департамента США Дэниель Сайзек сказал в интервью РБК-Украина.

"Правительство США, конечно, смотрит на ситуацию в Украине и за тем, что там происходит. Президент Зеленский имеет право выбрать и назначить своего высшего военного командира. Администрация президента Байдена уверена, что Украина имеет сильное военное руководство, в котором нуждается", - сказал он.

При этом Сайзек отметил, что Украина добилась многих успехов, "хотя сейчас ситуация очень сложная и серьезная". Например, Украина вернула половину территорий, захваченных Россией после вторжения, открыла новый морской путь в Черном море для экспорта, Украина также смогла уничтожить несколько российских военных кораблей в Черном море,- рассказал представитель Госдепа.

"Здесь мы замечаем большие успехи Украины. Что нужно сделать дальше? По мнению правительства США, нужно изучить ситуацию и найти лучший путь вперед. И да, с новым командиром это также можно сделать", - считает Сайзек.

Отставка Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.  Новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

По данным опроса КМИС, решение об отставке Залужного могло негативно повлиять на уровень доверия украинцев к Зеленскому.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америки