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Путін захотів обговорити з Україною пропозицію Зеленського про перемир'я, - Кремль

Москва, Понеділок 21 квітня 2025 18:56
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Путін захотів обговорити з Україною пропозицію Зеленського про перемир'я, - Кремль Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін хоче двосторонніх переговорів з Україною щодо взаємного припинення ударів по цивільних об'єктах щонайменше на 30 днів.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Можливе обговорення, коли президент (диктатор Володимир Путін - ред.) говорив, що можна обговорити тему ненанесення ударів по цивільних об'єктах, зокрема у двосторонньому порядку, президент саме мав на увазі переговори й обговорення з українською стороною", - розповів Пєсков.

Він додав, що Путін нібито неодноразово говорив про готовність до переговорів з Україною. І це "ще одна його пропозиція".

Що сказав Путін

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 21 квітня, відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського припинити далекобійні удари ракетами і дронамі по цивільній інфраструктурі як мінімум на 30 днів.

Диктатор знову вигадав "нюанси" в такому питанні. Зокрема, він згадав фейки про удари по "військових цілях" у Сумах і Кривому Розі. Тоді через російські атаки загинули десятки мирних українців.

Також він припустив, що формат перемир'я, який запропонував Зеленський, можна обговорювати "у двосторонньому порядку". З ким саме - він не уточнював.

Варто зауважити, що посередником у переговорах для України і РФ виступають США. Прямо українські та російські чиновники не взаємодіють.

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