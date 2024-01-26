У Держдепі сподіваються, що Конгрес США якомога оперативніше виділить допомогу Україні
Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател висловив сподівання, що Конгрес у якнайшвидший спосіб виділить фінансування для допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"Ми очікуємо та сподіваємося, що Конгрес зможе діяти у якнайшвидший та оперативніший спосіб, щоби ми могли продовжувати виконувати наші зобов’язання з підтримки українських партнерів", - заявив Пател.
Представник Держдепу також розповів, що в разі зволікань американськими законодовцями з рішенням про виділення фінансування в Україні постраждають люди.
З його слів, наслідки будуть відчутні, зокрема, неурядові та гуманітарні організації, які забезпечують процес підтримки України в різних сферах, опиняться під ризиком.
Допомога Україні від США
У жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав до Конгресу законопроект, який передбачає виділення 106 млрд доларів. З них для України пропонувалося направити 61,3 млрд.
Республіканці в Сенаті обумовили схвалення будь-яких додаткових грошей для України одночасним посиленням імміграційних правил і 6 грудня заблокували початок дебатів щодо законопроекту в Сенаті.
12 січня у Білому домі заявили, що допомога Україні призупинена до схвалення Конгресом нового фінансування. Наразі тривають переговори між республіканцями та демократами щодо посилення безпеки кордонів.
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