В Госдепе надеются, что Конгресс США как можно быстрее выделит помощь Украине
Заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател выразил надежду, что Конгресс скорейшим образом выделит финансирование для помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
"Мы ожидаем и надеемся, что Конгресс сможет действовать как можно быстрее и оперативнее, чтобы мы могли продолжать выполнять наши обязательства по поддержке украинских партнеров", - заявил Пател.
Представитель Госдепа также рассказал, что в случае задержек американскими законодателями с решением о выделении финансирования в Украине пострадают люди.
По его словам, последствия будут ощутимы, в частности, неправительственные и гуманитарные организации, обеспечивающие процесс поддержки Украины в разных областях, окажутся под риском.
Помощь Украине от США
В октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект, предусматривающий выделение 106 млрд долларов. Из них для Украины предлагалось направить 61,3 миллиарда.
Республиканцы в Сенате обусловили одобрение каких-либо дополнительных денег для Украины одновременным усилением иммиграционных правил и 6 декабря заблокировали начало дебатов по законопроекту в Сенате.
12 января в Белом доме заявили, что помощь Украине приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования. В настоящее время продолжаются переговоры между республиканцами и демократами по усилению безопасности границ.
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