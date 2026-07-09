У Держдепі сказали, чи планують США евакуювати посольство з Києва через атаки РФ

Зокрема, під час бесіди йому було поставлено питання, чи можуть США повністю або частково, евакуювати посольство з Києва через обстріли РФ, що посилюються. Відповідь була такою:

"Безпека наших дипломатів, звичайно - це дуже важлива тема. Наскільки я знаю, поки що немає таких планів. Але ми дуже багато думаємо про наших колег, які працюють у Києві", - сказав Бейтсон.

Він додав, що дипломатам в українській столиці важливо, що вони там можуть бути. При цьому вони вирішуватимуть, який формат для них буде безпечною роботою.

"Робота дуже важлива, але вони, звісно, вирішуватимуть, як треба працювати, що безпечно буде", - резюмував Бейтсон.