У Держдепі пояснили, чому РФ наклала вето на резолюцію ООН щодо санкцій проти КНДР

"Я думаю, тут очевидно, що Росія уклала угоду з КНДР в обмін на озброєння з Північної Кореї у війні проти України", - заявив представник Держдепартаменту США.

За його словами, сьогодні усі бачать, як російські дипломати в ООН виконують свою частину угоди між двома країнами.

Він також нагадав, що раніше мандат Комітету ООН із санкцій проти КНДР тривав у Раді Безпеки всіма країнами одноголосно.