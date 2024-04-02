UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Держдепі пояснили, чому РФ наклала вето на резолюцію ООН щодо санкцій проти КНДР

Фото: речник Держдепартаменту США Метью Міллер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Застосування Росією права вето в Раді безпеки ООН щодо блокування роботи Комітету із санкцій проти КНДР є елементом договору між Москвою та Пхеньяном у рамках постачань північнокорейської зброї до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Держдепартамента США Метью Міллера.

"Я думаю, тут очевидно, що Росія уклала угоду з КНДР в обмін на озброєння з Північної Кореї у війні проти України", - заявив представник Держдепартаменту США.

За його словами, сьогодні усі бачать, як російські дипломати в ООН виконують свою частину угоди між двома країнами.

Він також нагадав, що раніше мандат Комітету ООН із санкцій проти КНДР тривав у Раді Безпеки всіма країнами одноголосно.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що 28 березня під час голосування на засіданні Ради Безпеки ООН, що складається з 15 членів, 13 країн проголосували "за" резолюцію щодо моніторингу санкцій проти Північної Кореї експертами ООН, проте Росія була проти, а Китай утримався.

Таким чином РФ фактично скасувала моніторинг санкцій ООН проти Північної Кореї.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що ветування РФ проекту резолюції Ради Безпеки ООН про продовження моніторингу санкцій проти КНДР, включаючи ембарго на постачання озброєнь, говорить про те, що Москва вже не приховує використання північнокорейської зброї у війні проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДРМоскваРосійська ФедераціяООН