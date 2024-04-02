В Госдепе объяснили, почему РФ наложила вето на резолюцию ООН о санкциях против КНДР

"Я думаю, здесь очевидно, что Россия заключила соглашение с КНДР в обмен на вооружение из Северной Кореи в ее войне против Украины", - заявил представитель Госдепартамента США.

По его словам, сегодня все видят, как российские дипломаты в ООН выполняют свою часть соглашения между двумя странами.

Он также напомнил, что ранее мандат Комитета ООН по санкциям против КНДР продолжался в Совете Безопасности всеми странами единогласно.