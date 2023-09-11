У Держдепі очікують, що ЗСУ й надалі зможуть використовувати Starlink

Керівник державного департаменту США відмовився коментувати повідомлення, підтверджене Маском, про те, що засновник SpaceX минулого року на запит України відмовився активувати Starlink в окупованому Росією Криму, щоб допомогти атакувати флот РФ.

Натомість Блінкен зазначив, що Starlink був життєво важливим інструментом для українців, щоб вони могли спілкуватися один з одним, і особливо для військових в їхніх зусиллях захистити всю територію України.

"Ми сподіваємось і очікуємо, що ця технологія залишиться повністю доступною для українців", - заявив держсекретар США.

Starlink в Україні

За останніми даними, наша держава отримала з початку війни 42 тисячі терміналів супутникового зв'язку Starlink, які передала компанія SpaceX та партнери України.

7 вересня CNN опублікував уривок книги про Ілона Маска, в якому йшлося про зрив атаки на російський флот. Мільярдер нібито таємно наказав відключити Starlink над Кримом, щоб не допустити удару по кораблях країни-агресора.

Згодом сам Ілон Маск заявив, що він не давав такого завдання своїм фахівцям, оскільки Starlink там не працював. Керівник ГУР Кирило Буданов підтвердив, що супутниковий інтернет певний час не працював біля Криму.