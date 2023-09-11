RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Госдепе ожидают, что ВСУ и дальше смогут использовать Starlink

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что спутниковая связь Илона Маска Starlink является жизненно важным инструментом для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Руководитель государственного департамента США отказался комментировать сообщение, подтвержденное Маском, о том, что основатель SpaceX в прошлом году по запросу Украины отказался активировать Starlink в оккупированном Россией Крыму, чтобы помочь атаковать флот РФ.

Блинкен отметил, что Starlink был жизненно важным инструментом для украинцев, чтобы они могли общаться друг с другом, и особенно для военных в их усилиях защитить всю территорию Украины.

"Мы надеемся и ожидаем, что эта технология останется полностью доступной для украинцев", - заявил госсекретарь США.

Starlink в Украине

По последним данным, наше государство получило с начала войны 42 тысяч терминалов спутниковой связи Starlink, которые передала компания SpaceX и партнеры Украины.

7 сентября CNN опубликовал отрывок книги об Илоне Маске, в котором говорилось о срыве атаки на российский флот. Миллиардер якобы тайно отдал приказ отключить Starlink над Крымом, чтобы не допустить удара по кораблям страны-агрессора.

Впоследствии сам Илон Маск заявил, что он не давал такой задачи своим специалистам, поскольку Starlink там не работал. Руководитель ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что спутниковый интернет некоторое время не работал возле Крыма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
StarlinkИлон МаскЭнтони Блинкен