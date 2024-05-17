У Держдепі анонсували зміну ситуації на фронті російсько-української війни

"Ми знаємо, що зараз складний час (для України – ред.), але ми впевнені, що військова допомога також матиме реальні зміни на полі бою", - сказав він.

Пател нагадав, що 15 березня держсекретар Ентоні Блінкен анонсував додатковий пакет військової допомоги Україні на суму 2 млрд доларів.

"Ці кошти підуть як на створення програми оборонних підприємств України, так і для подальшого посилення України здатності захищатися від Росії та її подальших контрнаступів", - сказав заступник речника Держдепартаменту.