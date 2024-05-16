У НАТО не впевнені, що постачання зброї Україні стримуватиме наступ Росії
Постачання необхідної військової допомоги Україні не обов'язково стримуватиме російські війська від наступальних дій на фронті.
Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресконференцію за підсумками засідання Рада Україна-НАТО.
За словами Бауера, "важливо розуміти та пояснювати, що все, що ми робимо, не обов'язково завадить росіянам щось зробити".
"Що ми можемо зробити - то це переконатися, що українські Збройні сили максимально підготовлені та мають належне обладнання та боєприпаси, щоб протистояти будь-якому наступу росіян", - зазначив адмірал.
На його думку, стримування російських сил "вже в минулому", тому що Росія вже здійснила повномасштабне вторгнення і війна триває вже 813 днів.
"Росіяни будуть продовжувати, тому що вони не досягли жодної зі своїх стратегічних цілей. Ось чому вони продовжують (війну - ред.), і ось чому Україна повинна продовжувати (оборону - ред.), окрім того факту, що українці хочуть повернути територію, яку в них забрали", - додав голова Військового комітету НАТО.
Затримки з військовою допомогою Україні
Нагадаємо, США кілька місяців не надавали Україні військової допомоги, адже для цього у країни закінчилися кошти.
Конгрес США лише у квітні ухвалив законопроект про нове фінансування, який підписав американський президент Джо Байден. Після цього США виділили вже декілька пакетів військової допомоги Україні.
Окрім того, Європейський союз не виконав свою обіцянку передати Україні мільйон артилерійських снарядів протягом року, оскільки з цим завданням не впоралася промисловість.
За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, такі проблеми з допомогою підірвали довіру України до країн НАТО.
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