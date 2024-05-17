В Госдепе анонсировали изменение ситуации на фронте российско-украинской войны

"Мы знаем, что сейчас сложное время (для Украины - ред.), но мы уверены, что военная помощь также будет иметь реальные изменения на поле боя", - сказал он.

Пател напомнил, что 15 марта госсекретарь Энтони Блинкен анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 2 млрд долларов.

"Эти средства пойдут как на создание программы оборонных предприятий Украины, так и для дальнейшего усиления Украины способности защищаться от России и ее дальнейших контрнаступлений", - сказал заместитель спикера Госдепартамента.