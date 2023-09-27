Держдеп вважає, що переговори між КНДР та Росією щодо зброї продовжуються

"Ми неодноразово говорили про це та попереджали, що переговори про зброю між Росією та КНДР майже напевно мали місце під час поїздки Кім Чен Ина до Росії. І ми вважаємо, що вони тривають", - сказав Міллер.

Він додав, що сторони можуть домовлятись про обмін: Росія отримає зброю, а КНДР військові технології. За словами речника Держдепу, це підірве глобальний режим нерозповсюдження та порушуватиме відповідні резолюції Ради Безпеки ООН, за які Росія теж голосувала.

"Тому ми закликаємо КНДР дотримуватися того, про що вона публічно заявляла, та утриматися від постачання зброї Росії",- заявив Міллер.

Співпраця РФ та КНДР

13 вересня Кім Чен Ин зустрівся з Володимиром Путіним. Основною темою розмови стала передача зброї. До цього західні ЗМІ неодноразово повідомляли про наміри Росії отримати артилерійські боєприпаси в обмін на технології.

А після зустрічі видання Economist заявило, що КНДР більшу частину року постачає Росії артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".

Південна Корея пообіцяла "не стояти осторонь" у разі підтвердження військової співпраці між РФ і КНДР, а невдовзі ввела санкції проти Північної Кореї. Крім цього, вони домовились з США і Японією реагувати на загрози такої співпраці.

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