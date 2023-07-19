Держдеп: використовуючи їжу як зброю, РФ отримує рекордний прибуток від експорту зерна

Чиновник зазначив, що призупинення Росією своєї участі в "зерновій угоді" стало "її останнім ударом по світових запасах продовольства".

"Усього за кілька годин Кремль обстріляв з ракет та ударних безпілотників український зерновий вузол - Одеський порт. І ось сьогодні (виступ був 18 липня) прес-секретар президента Путіна пригрозив безпеці українських кораблів, які наважуватимуться перевозити продовольство через міжнародні води", - розповів представник Держдепу.

Міллер звернув увагу, що використання Росією їжу як "зброю війни" цього разу впливає не лише на українців, а й на світову пропозицію продуктів харчування та ціни.

"Шістдесят п'ять відсотків цих поставок було відправлено до деяких з найбільш уразливих країн і людей у світі. Світ не повинен бути обдурений останньою брехнею Москви. Вплив цих дій уже відчувається, особливо на Близькому Сході та Африці", - сказав він.

Як повідомили у Держдепі, до реалізації Чорноморської зернової ініціативи ціни на продовольчі товари підскочили майже на 22% через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"В результаті нелюдських та односторонніх рішень Москви за останні 24 години ми вже спостерігаємо сплеск світових цін на пшеницю, кукурудзу та сою. Тим часом Росія продовжує отримувати рекордні прибутки від експорту зерна", - констатував американський чиновник.

Міллер також зазначив, що з моменту реалізації у серпні 2022 року Чорноморська зернова ініціатива успішно стабілізувала ціни на продовольство. У рамках цієї угоди в країни всього світу було відправлено понад 32 млн метричних тонн зерна та продуктів харчування, у тому числі еквівалент майже 18 млрд буханців хліба, більша частина яких була направлена в країни, що розвиваються, і найбільш вразливі верстви населення в Африці та Афганістані.

"Для мільйонів людей залежать від українського зерна, щоб прогодувати свої сім'ї. Ми закликаємо уряд Росії скасувати своє рішення і негайно розширити, розширити та повністю реалізувати ініціативу, а також припинити атаки на інфраструктуру, яка має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки", - сказав представник Держдепу.

Американська сторона також висловила сподівання, що всі країни переконаються в тому, що саме РФ несе відповідальність "за те, що їжа не потрапляє до тих, хто її потребує, і Росія повинна негайно змінити курс".

РФ зірвала "зернову угоду"

Нагадаємо, що 17 липня в РФ заявили, що виходять із "зернової угоди". Москва пояснила свої дії нібито невиконанням її умов.

Тут слід зазначити, що Кремль кілька місяців блокувала стабільну роботу "зернового коридору". Так, російська сторона зривала перевірки кораблів, а також обстрілювала зернові термінали одеських портів.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Додамо також, що Європейський Союз хоче збільшити експорт українського зерна автомобільним та залізничним транспортом, оскільки це може компенсувати вихід РФ із "зернової угоди".