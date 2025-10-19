UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Держдеп США заявив про ризик зриву мирної угоди щодо Гази

Ілюстративне фото: Держдеп США заявив про ризик зриву мирної угоди щодо Гази (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Вашингтон попередив країни-гаранти перемир'я в Газі про ймовірну атаку ХАМАС. США заявили, що такі дії можуть зірвати крихкий мирний процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Державного департаменту США.

Сполучені Штати направили країнам-гарантам мирної угоди щодо Гази попередження про наявність достовірних розвідувальних даних, що вказують на підготовку нової атаки з боку ХАМАС проти мирного населення.

Попередження про порушення мирного процесу

У документі американського зовнішньополітичного відомства підкреслюється, що такий напад стане серйозним порушенням досягнутих домовленостей і поставить під загрозу крихкий баланс, що встановився після міжнародних посередницьких зусиль.

США наголосили, що "запланована атака поставить під загрозу значний прогрес, досягнутий завдяки міжнародному посередництву".

Вашингтон наголосив, що країни-гаранти мирної угоди вимагають від ХАМАС суворого дотримання всіх зобов'язань, взятих у рамках чинного перемир'я.

Можливі заходи в разі порушення

Згідно із заявою, у разі, якщо ХАМАС дійсно здійснить напад, міжнародна спільнота має намір вжити заходів, спрямованих на захист мирних жителів Гази та збереження режиму припинення вогню.

"Будуть вжиті кроки для захисту жителів Гази та збереження цілісності режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

США та їхні партнери підтвердили свою рішучість захищати цивільне населення регіону, підтримувати стабільність і продовжувати зусилля щодо забезпечення миру і безпеки на Близькому Сході.

Нагадуємо, що прикордонний перехід Рафах між сектором Газа і Єгиптом знову став предметом напруженості: Ізраїль призупинив його роботу на невизначений термін, заявивши, що повторне відкриття можливе тільки після передачі ХАМАС тіл загиблих ізраїльських заручників, що підкреслює крихкість досягнутих угод і складність гуманітарної ситуації в регіоні.

Зазначимо, що уряд Ізраїлю зіткнувся із загрозою політичної кризи після того, як міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір оголосив про можливість виходу з коаліції, якщо прем'єр-міністр не виконає його вимоги: знищення ХАМАС і запровадження смертної кари для засуджених терористів, встановивши особистий дедлайн для виконання цих умов.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльХАМАССектор Газа