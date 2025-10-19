Держдеп США заявив про ризик зриву мирної угоди щодо Гази

Сполучені Штати направили країнам-гарантам мирної угоди щодо Гази попередження про наявність достовірних розвідувальних даних, що вказують на підготовку нової атаки з боку ХАМАС проти мирного населення.

Попередження про порушення мирного процесу

У документі американського зовнішньополітичного відомства підкреслюється, що такий напад стане серйозним порушенням досягнутих домовленостей і поставить під загрозу крихкий баланс, що встановився після міжнародних посередницьких зусиль.

США наголосили, що "запланована атака поставить під загрозу значний прогрес, досягнутий завдяки міжнародному посередництву".

Вашингтон наголосив, що країни-гаранти мирної угоди вимагають від ХАМАС суворого дотримання всіх зобов'язань, взятих у рамках чинного перемир'я.

Можливі заходи в разі порушення

Згідно із заявою, у разі, якщо ХАМАС дійсно здійснить напад, міжнародна спільнота має намір вжити заходів, спрямованих на захист мирних жителів Гази та збереження режиму припинення вогню.

"Будуть вжиті кроки для захисту жителів Гази та збереження цілісності режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

США та їхні партнери підтвердили свою рішучість захищати цивільне населення регіону, підтримувати стабільність і продовжувати зусилля щодо забезпечення миру і безпеки на Близькому Сході.