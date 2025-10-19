Госдеп США заявил о риске срыва мирного соглашения по Газе

Напоминаем, что пограничный переход Рафах между сектором Газа и Египтом вновь стал предметом напряженности: Израиль приостановил его работу на неопределенный срок, заявив, что повторное открытие возможно только после передачи ХАМАС тел погибших израильских заложников, что подчеркивает хрупкость достигнутых соглашений и сложность гуманитарной ситуации в регионе.

Отметим, что правительство Израиля столкнулось с угрозой политического кризиса после того, как министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир объявил о возможности выхода из коалиции, если премьер-министр не выполнит его требования: уничтожение ХАМАС и введение смертной казни для осужденных террористов, установив личный дедлайн для исполнения этих условий.