ua en ru
Чт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На мітингу в Грузії протестувальники вимагали зустрічі з прем'єром

Тбілісі, Четвер 18 квітня 2024 01:50
UA EN RU
На мітингу в Грузії протестувальники вимагали зустрічі з прем'єром Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Іраклій Кобахідзе (flickr.com)
Автор: Владислав Прийменко

Мітингувальники в Тбілісі проти ухвалення закону про іноагентів вимагали зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Georgia .

Учасники прямують до адміністрації уряду.

"Зараз разом з нами, мирно, спокійно йдемо до державної канцелярії. Вимагаємо, щоб прем'єр-міністр вийшов і поговорив із нами", - сказав один із активістів.

Раніше протестувальники закликали уряд Грузії протягом години «зробити політичну заяву» і відкликати закон про іноагентів, подібно до того, як це сталося минулого року. Другою вимогою було

Мітингувальники висунули вимоги: закликали відкликати закон про іноагентів та зробити політичну заяву. Другою вимогою було звільнення протестувальників, затриманих на акціях у понеділок та у вівторок.

За інформацією джерела, з вечора середу адміністрація уряду оточена поліцією. Поблизу стоять водомети та машини швидкої допомоги.

Закон про іноагентів

Раніше ми писали, що в Грузії у першому читанні ухвалили скандальний закон про іноагентів, незважаючи на протести.

До речі, 16 квітня у Тбілісі силовики біля парламенту почали розганяти протестувальників проти законопроекту про іноземних агентів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія Тбилиси
NEWS
США хочуть дати фінансову допомогу Україні в кредит, але його можуть списати
США хочуть дати фінансову допомогу Україні в кредит, але його можуть списати
DAILY
Що пропонує спікер Джонсон щодо допомоги Україні та чи підтримає його Конгрес США
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч Що пропонує спікер Джонсон щодо допомоги Україні та чи підтримає його Конгрес США