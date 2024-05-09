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Держдеп: США взаємодіють з ЄС, щоб передати заморожені активи Росії на користь України

Фото: речник Державного департаменту США Метью Міллер (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки продовжують тісну взаємодію з європейськими країнами щодо спрямування заморожених активів Росії на користь України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державного департаменту США Метью Міллера під час брифінгу.

Речник Держдепу США прокоментував наміри ЄС використати відсотки із заморожених російських активів на військову допомогу Україні.

"Ми продовжуємо працювати з нашими європейськими партнерами, аби забезпечити, що ті активи, які залишаються, і надалі залишатимуться замороженими, ми використаємо на благо України", - сказав Міллер. 

 

Конфіскація заморожених активів РФ

Країни Заходу заморозили понад 300 мільярдів доларів російських активів із початку повномасштабної війни в Україні.

Конфіскувати їх поки не вдалося через юридичні та репутаційні ризики. Тому США та країни G7 розглядають кілька варіантів. Зокрема, щоб доходи від російських активів були передані Україні на закупівлю озброєння.

Також звучали пропозиції, щоб російські активи були передані Україні як компенсація за вторгнення РФ.

Окрім того, раніше віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявляв, що заморожені активи РФ у розмірі 300 мільярдів доларів можуть використовувати як заставу для надання кредитів Україні.

Також, як повідомляли американські ЗМІ, великий пакет допомоги США Україні та іншим союзникам, який президент Джо Байден підписав 24 квітня, також дозволяє його адміністрації конфіскувати російські державні активи та використати їх на користь України.

Однак США навряд чи зроблять це без згоди інших членів "Великої сімки" (G7) та ЄС.

Країни G7 мають намір обговорити ідею США щодо конфіскації доходів від активів РФ на користь України до червневого саміту.

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