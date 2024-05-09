Держдеп: США взаємодіють з ЄС, щоб передати заморожені активи Росії на користь України

Конфіскація заморожених активів РФ

Країни Заходу заморозили понад 300 мільярдів доларів російських активів із початку повномасштабної війни в Україні.

Конфіскувати їх поки не вдалося через юридичні та репутаційні ризики. Тому США та країни G7 розглядають кілька варіантів. Зокрема, щоб доходи від російських активів були передані Україні на закупівлю озброєння.

Також звучали пропозиції, щоб російські активи були передані Україні як компенсація за вторгнення РФ.

Окрім того, раніше віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявляв, що заморожені активи РФ у розмірі 300 мільярдів доларів можуть використовувати як заставу для надання кредитів Україні.

Також, як повідомляли американські ЗМІ, великий пакет допомоги США Україні та іншим союзникам, який президент Джо Байден підписав 24 квітня, також дозволяє його адміністрації конфіскувати російські державні активи та використати їх на користь України.

Однак США навряд чи зроблять це без згоди інших членів "Великої сімки" (G7) та ЄС.

Країни G7 мають намір обговорити ідею США щодо конфіскації доходів від активів РФ на користь України до червневого саміту.

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