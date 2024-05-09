Госдеп: США взаимодействуют с ЕС, чтобы передать замороженные активы России в пользу Украины

Конфискация замороженных активов РФ

Страны Запада заморозили более 300 млрд долларов российских активов с начала полномасштабной войны в Украине.

Конфисковать их пока не удалось из-за юридических и репутационных рисков. Поэтому США и страны G7 рассматривают несколько вариантов. В частности, чтобы доходы от российских активов были переданы Украине на покупку вооружения.

Также звучали предложения, чтобы российские активы были переданы Украине в качестве компенсации за вторжение РФ.

Кроме того, ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявлял, что замороженные активы РФ в размере 300 миллиардов долларов могут использовать в качестве залога для предоставления кредитов Украине.

Также, как сообщали американские СМИ, большой пакет помощи США Украине и другим союзникам, который президент Джо Байден подписал 24 апреля, также разрешает его администрации конфисковать российские государственные активы и использовать их в пользу Украины.

Однако США вряд ли сделают это без согласия других членов "Большой семерки" (G7) и ЕС.

Страны G7 намерены обсудить идею США по конфискации доходов от активов РФ в пользу Украины до июньского саммита.

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