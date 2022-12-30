Держдеп США висловив занепокоєння через глобальне партнерство Китаю з РФ, - CNN

"Пекін стверджує, що він нейтральний, але його поведінка ясно показує, що він все ще інвестує в тісні зв'язки з Росією", - сказав журналістам представник Держдепу.

Він також зазначив, що Штати та Європа попередили КНР про наслідки через надання Росії військової допомоги у її війні проти України або "систематичної допомоги в обході санкцій".

"Ми уважно стежимо за діяльністю Пекіна", - сказав американський чиновник, додавши, що "ті, хто стане на бік Москви в цій несправедливій війні, неминуче опиняться на неправильній стороні історії".

"Світ спостерігає за тим, які країни відстоюють основні принципи свободи, самовизначення та суверенітету, а які стоять чи мовчазно підтримують Росію у її навмисній та неспровокованій війні на вибір", - зазначив представник Держдепу.