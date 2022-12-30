Госдеп США выразил обеспокоенность из-за глобального партнерства Китая с РФ, - CNN

"Пекин утверждает, что он нейтрален, но его поведение ясно показывает, что он по-прежнему вкладывает средства в тесные связи с Россией", - сказал журналистам представитель Госдепа.

Он также отметил, что Штаты и Европа предупредили КНР о последствиях оказания России военной помощи в ее войне против Украины или "систематической помощи в обходе санкций".

"Мы внимательно следим за деятельностью Пекина", - сказал американский чиновник, добавив, что "те, кто встанет на сторону Москвы в этой несправедливой войне, неизбежно окажутся на неправильной стороне истории".

"Мир наблюдает за тем, какие страны отстаивают основные принципы свободы, самоопределения и суверенитета, а какие стоят или молчаливо поддерживают Россию в ее преднамеренной и неспровоцированной войне по выбору", - отметил представитель Госдепа.