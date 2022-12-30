Сі Цзіньпін заявив про готовність Китаю бути глобальним партнером з Росією
Російський диктатор Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін провели відеопереговори. Останній заявив про те, що Китай готовий бути глобальним партнером Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
За словами голови КНР, Китай готовий нарощувати стратегічну взаємодію та бути глобальним партнером Росії.
"Перед обличчям непростої, далеко неоднозначної міжнародної обстановки ми готові нарощувати стратегічну взаємодію, надавати один одному можливості для розвитку, бути глобальними партнерами на благо народів наших країн та в інтересах стабільності в усьому світі", - заявив Сі Цзіньпін.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Путін запросив лідера Китаю з візитом до Москви весною 2023 року.
Також нещодавно в Китаї цинічно захистили позицію країни щодо війни в Україні.
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