Сі Цзіньпін заявив про готовність Китаю бути глобальним партнером з Росією

Російський диктатор Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін провели відеопереговори. Останній заявив про те, що Китай готовий бути глобальним партнером Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " РИА Новости ".

"Перед обличчям непростої, далеко неоднозначної міжнародної обстановки ми готові нарощувати стратегічну взаємодію, надавати один одному можливості для розвитку, бути глобальними партнерами на благо народів наших країн та в інтересах стабільності в усьому світі", - заявив Сі Цзіньпін.

За словами голови КНР, Китай готовий нарощувати стратегічну взаємодію та бути глобальним партнером Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Путін запросив лідера Китаю з візитом до Москви весною 2023 року.

Також нещодавно в Китаї цинічно захистили позицію країни щодо війни в Україні.

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