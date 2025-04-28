Держдеп США відреагував на визнання КНДР відправки військ до Росії: деталі

Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР), а також інші треті країни сприяють продовженню війни Росії проти України й несуть за це відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент Сполучених Штатів Америки (США) в коментарі Yonhap News .

Як пише Yonhap News, в Держдепі США закликали Пхеньян припинити розгортання військ, а Росію - припинити будь-яку підтримку Півночі.

"Треті країни, такі як КНДР, які сприяли затягуванню війни між Росією та Україною, несуть відповідальність за це... Ми й надалі стурбовані безпосередньою участю КНДР у війні. Розміщення військових підрозділів КНДР у Росії та будь-яка підтримка, яку Російська Федерація надає КНДР у відповідь, повинні припинитися", - заявили в Держдепі США.

Також у Держдепі США додали, що підготовка Росією військових КНДР порушує резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), які накладають заборону на надання або ж отримання допомоги він Пхеньяну.