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Держдеп США відреагував на визнання КНДР відправки військ до Росії: деталі

Понеділок 28 квітня 2025 09:21
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Держдеп США відреагував на визнання КНДР відправки військ до Росії: деталі Ілюстративне фото: Держдеп США відреагував на визнання КНДР відправки військ до Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР), а також інші треті країни сприяють продовженню війни Росії проти України й несуть за це відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент Сполучених Штатів Америки (США) в коментарі Yonhap News.

Як пише Yonhap News, в Держдепі США закликали Пхеньян припинити розгортання військ, а Росію - припинити будь-яку підтримку Півночі.

"Треті країни, такі як КНДР, які сприяли затягуванню війни між Росією та Україною, несуть відповідальність за це... Ми й надалі стурбовані безпосередньою участю КНДР у війні. Розміщення військових підрозділів КНДР у Росії та будь-яка підтримка, яку Російська Федерація надає КНДР у відповідь, повинні припинитися", - заявили в Держдепі США.

Також у Держдепі США додали, що підготовка Росією військових КНДР порушує резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), які накладають заборону на надання або ж отримання допомоги він Пхеньяну.

Відправка військ КНДР до Росії

У суботу, 24 квітня, в Росії підтвердили участь солдатів Північної Кореї у війні проти України. Тоді ж голова Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов доповів диктатору Володимиру Путіну про нібито завершення операції на території Курської області. Зокрема він похвалив військових КНДР за те, що вони "діяли пліч-о-пліч" з російськими військовими.

Через декілька днів відправку військ до Росії підтвердила й Північна Корея.

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