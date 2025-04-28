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Госдеп США отреагировал на признание КНДР отправки войск в Россию: детали

Понедельник 28 апреля 2025 09:21
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Госдеп США отреагировал на признание КНДР отправки войск в Россию: детали Иллюстративное фото: Госдеп США отреагировал на признание КНДР отправки войск в Россию (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), а также другие третьи страны способствуют продолжению войны России против Украины и несут за это ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент Соединенных Штатов Америки (США) в комментарии Yonhap News.

Как пишет Yonhap News, в Госдепе США призвали Пхеньян прекратить развертывание войск, а Россию - прекратить любую поддержку Севера.

"Третьи страны, такие как КНДР, которые способствовали затягиванию войны между Россией и Украиной, несут ответственность за это... Мы и в дальнейшем обеспокоены непосредственным участием КНДР в войне. Размещение военных подразделений КНДР в России и любая поддержка, которую Российская Федерация предоставляет КНДР в ответ, должны прекратиться", - заявили в Госдепе США.

Также в Госдепе США добавили, что подготовка Россией военных КНДР нарушает резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), которые накладывают запрет на предоставление или получение помощи он Пхеньяна.

Отправка войск КНДР в Россию

В субботу, 24 апреля, в России подтвердили участие солдат Северной Кореи в войне против Украины. Тогда же глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил диктатору Владимиру Путину о якобы завершении операции на территории Курской области. В частности он похвалил военных КНДР за то, что они "действовали бок о бок" с российскими военными.

Через несколько дней отправку войск в Россию подтвердила и Северная Корея.

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