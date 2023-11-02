Держдеп США відреагував на вихід Росії з договору про заборону ядерних випробувань
Рішення Росії вийти з договору про заборону ядерних випробувань є безвідповідальним кроком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена у Twitter.
"Безвідповідальне рішення Російської Федерації відкликати свою ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань є значним кроком у неправильному напрямку", - написав Блінкен.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні, 2 листопада, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з договору про заборону ядерних випробувань.
Такий договір був прийнятий на сесії Генасамблеї ООН у 1996 році, але не набрав чинності. Причиною цього стало те, що його не підписала достатня кількість країн.
Останнє ядерне випробування РФ провела у 1990 році. Але у лютому 2023 року російський диктатор Володимир Путін доручив підготувати полігон для такого випробування.
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