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Держдеп США відреагував на вихід Росії з договору про заборону ядерних випробувань

Вашингтон, Четвер 02 листопада 2023 21:10
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Держдеп США відреагував на вихід Росії з договору про заборону ядерних випробувань Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Рішення Росії вийти з договору про заборону ядерних випробувань є безвідповідальним кроком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена у Twitter.

"Безвідповідальне рішення Російської Федерації відкликати свою ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань є значним кроком у неправильному напрямку", - написав Блінкен.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 2 листопада, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з договору про заборону ядерних випробувань.

Такий договір був прийнятий на сесії Генасамблеї ООН у 1996 році, але не набрав чинності. Причиною цього стало те, що його не підписала достатня кількість країн.

Останнє ядерне випробування РФ провела у 1990 році. Але у лютому 2023 року російський диктатор Володимир Путін доручив підготувати полігон для такого випробування.

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