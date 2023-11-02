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Госдеп США отреагировал на выход России из договора о запрете ядерных испытаний

Вашингтон, Четверг 02 ноября 2023 21:10
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Госдеп США отреагировал на выход России из договора о запрете ядерных испытаний Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Решение России выйти из договора о запрете ядерных испытаний является безответственным шагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена в Twitter.

"Безответственное решение Российской Федерации отозвать свою ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний является значительным шагом в неправильном направлении", - написал Блинкен.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 2 ноября, российский диктатор Владимир Путин подписал закон о выходе России из договора о запрете ядерных испытаний.

Такой договор был принят на сессии Генассамблеи ООН в 1996 году, но не вступил в силу. Причиной этому стало то, что его не подписало достаточное количество стран.

Последнее ядерное испытание РФ провела в 1990 году. Но в феврале 2023 года российский диктатор Владимир Путин поручил подготовить полигон для проведения такого испытания.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен Ядерное оружие
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