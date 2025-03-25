Держдеп США відреагував на ракетний удар по центру Сум

Коментуючи ракетний удар російських терористів, Брюс заявила, що Вашингтон "засуджує наслідки для цивільного населення" й продовжує працювати на питанням припинення вогню.

"... і переговори в Саудівській Аравії зараз спрямовані на те, щоб домогтися цього зобов'язання і виконати його. Ось чому ми робимо те, що робимо, бо такі результати, як у будь-якій війні, є проблематичними і болісними, і ми хочемо зупинити і повернути все назад. Саме тому ми робимо те, що робимо зараз", - додала вона.

Окремо варто додати, що речниця Держдепу прямо не вказала, що Штати засуджують дії саме Росії та її регулярні обстріли.

Обстріл Сум 24 березня

Вчора ворог завдав ракетного удару по центру міста Суми, внаслідок чого пошкодження отримали школа, лікарня, а також багатоповерхневі будинки. Спочатку було відомо про 28 постраждалих, але їх кількість поступово зростала. Станом на зараз відомо про 101 пораненого.

За словами голови Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга, російський постріл стався на тлі порожніх заяв терористів щодо миру.