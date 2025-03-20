Держдеп США спростував чутки про видалення бази даних викрадених дітей України

Низка ЗМІ, у тому ж числі й Washington Post (WP) писали про те, що адміністрація голови Білого дому Дональда Трампа припинила фінансовану американську ініціативу, яка документувала російські воєнні злочини. Зокрема це торкнулось нібито й бази даних щодо масової незаконної депортації українських дітей до Росії.

Прокурори, які розслідують кримінальні справи проти Росії, у тому ж числі й справу Міжнародного кримінального суду (МКС) проти диктатора Володимира Путіна, втратили доступ до всіх даних.

"Дослідники втратили доступ до величезної кількості інформації, включаючи супутникові знімки та біометричні дані, які дозволяли відстежити особи і місцезнаходження 35 000 дітей з України", - писало WP.

"У нас є підстави вважати, що дані з бази було остаточно видалено. Якщо це правда, це матиме руйнівні наслідки", - йшлося у листі групи конгресменів від Демократичної партії США до держсекретаря Марко Рубіо.

Дерджеп США спростовує

Як відзначила Брюс, усі чутки про видалення бази даних є неправдою.

"Тож, це неправда. Дані існують. Вони не були під контролем Державного департаменту, але ми знаємо, хто керує ними та вебсайтом. І ми точно знаємо, що дані існують, вони не були видалені й не зникли", - додала вона.

Викрадення українських дітей

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну було зафіксовано численні випадки незаконної депортації українських дітей на територію РФ. Російська влада під виглядом "евакуації" вивозила дітей із тимчасово окупованих територій, змінювала їм громадянство та передавала в російські сім’ї.

У 2023-му Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової за причетність до депортації дітей.