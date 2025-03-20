Госдеп США опроверг слухи об удалении базы данных похищенных детей Украины

Ряд СМИ, в том числе и Washington Post (WP) писали о том, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа прекратила финансируемую американскую инициативу, которая документировала российские военные преступления. В частности это коснулось якобы и базы данных о массовой незаконной депортации украинских детей в Россию.

Прокуроры, расследующие уголовные дела против России, в том числе и дело Международного уголовного суда (МУС) против диктатора Владимира Путина, потеряли доступ ко всем данным.

"Исследователи потеряли доступ к огромному количеству информации, включая спутниковые снимки и биометрические данные, которые позволяли отследить личности и местонахождение 35 000 детей из Украины", - писало WP.

"У нас есть основания полагать, что данные из базы были окончательно удалены. Если это правда, это будет иметь разрушительные последствия", - говорилось в письме группы конгрессменов от Демократической партии США к госсекретарю Марко Рубио.

Госдеп США опровергает

Как отметила Брюс, все слухи об удалении базы данных являются неправдой.

"Поэтому, это неправда. Данные существуют. Они не были под контролем Государственного департамента, но мы знаем, кто управляет ими и веб-сайтом. И мы точно знаем, что данные существуют, они не были удалены и не исчезли", - добавила она.

Похищение украинских детей

Во время полномасштабного вторжения России в Украину были зафиксированы многочисленные случаи незаконной депортации украинских детей на территорию РФ. Российские власти под видом "эвакуации" вывозили детей с временно оккупированных территорий, меняли им гражданство и передавали в российские семьи.

В 2023-м Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой за причастность к депортации детей.