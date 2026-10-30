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Держдеп США схвалив продаж Україні 500 ракет PAC-3 для Patriot

21:37 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)

США схвалили продаж Україні ракет до зенітно-ракетних систем Patriot та супутнього обладнання на 2,1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепартаменту США та допис журналіста Politico Пола МакЛірі.

"Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу військової техніки уряду України в рамках програми закордонних військових продажів (Foreign Military Sale) ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) та супутнього обладнання", - йдеться у заяві.

Повна вартість угоди становить 2,1 млрд доларів, і вона фінансується європейськими партнерами та союзниками.

Окрім самих ракет, до пакету увійдуть секретні та несекретні запасні частини для PAC-3 MSE. Також передбачено постачання інших необхідних елементів матеріально-технічного забезпечення та підтримки програми.

У Держдепі наголосили, що ця угода сприятиме зміцненню національної безпеки та зовнішньополітичних цілей США. Вона підтримає безпеку країни-партнера, яка є рушійною силою політичної та економічної стабільності в Європі.

"Це схвалення означає, що тепер розпочинаються переговори щодо контракту, тож ракети, ймовірно, надійдуть лише через кілька років", - зазначив МакЛірі.

Нагадаємо, головний військовий командувач НАТО генерал Алексус Гринкевич заявив, що США продовжують "без жодних затримок" постачати Україні ракети ППО для Patriot та пакети озброєння, оплачені європейськими партнерами в рамках ініціативи PURL.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже майже місяць очікує на підпис глави Пентагону Піта Гегсета щодо постачання ракет для систем ППО Patriot і NASAMS.

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