Держдеп США схвалив продаж Україні 500 ракет PAC-3 для Patriot

США схвалили продаж Україні ракет до зенітно-ракетних систем Patriot та супутнього обладнання на 2,1 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепартаменту США та допис журналіста Politico Пола МакЛірі.
"Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу військової техніки уряду України в рамках програми закордонних військових продажів (Foreign Military Sale) ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) та супутнього обладнання", - йдеться у заяві.
Повна вартість угоди становить 2,1 млрд доларів, і вона фінансується європейськими партнерами та союзниками.
Окрім самих ракет, до пакету увійдуть секретні та несекретні запасні частини для PAC-3 MSE. Також передбачено постачання інших необхідних елементів матеріально-технічного забезпечення та підтримки програми.
У Держдепі наголосили, що ця угода сприятиме зміцненню національної безпеки та зовнішньополітичних цілей США. Вона підтримає безпеку країни-партнера, яка є рушійною силою політичної та економічної стабільності в Європі.
"Це схвалення означає, що тепер розпочинаються переговори щодо контракту, тож ракети, ймовірно, надійдуть лише через кілька років", - зазначив МакЛірі.
Нагадаємо, головний військовий командувач НАТО генерал Алексус Гринкевич заявив, що США продовжують "без жодних затримок" постачати Україні ракети ППО для Patriot та пакети озброєння, оплачені європейськими партнерами в рамках ініціативи PURL.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже майже місяць очікує на підпис глави Пентагону Піта Гегсета щодо постачання ракет для систем ППО Patriot і NASAMS.