Держдеп США схвалив продаж Україні 500 ракет PAC-3 для Patriot

"Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу військової техніки уряду України в рамках програми закордонних військових продажів (Foreign Military Sale) ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) та супутнього обладнання", - йдеться у заяві.

Повна вартість угоди становить 2,1 млрд доларів, і вона фінансується європейськими партнерами та союзниками.

Окрім самих ракет, до пакету увійдуть секретні та несекретні запасні частини для PAC-3 MSE. Також передбачено постачання інших необхідних елементів матеріально-технічного забезпечення та підтримки програми.

У Держдепі наголосили, що ця угода сприятиме зміцненню національної безпеки та зовнішньополітичних цілей США. Вона підтримає безпеку країни-партнера, яка є рушійною силою політичної та економічної стабільності в Європі.

"Це схвалення означає, що тепер розпочинаються переговори щодо контракту, тож ракети, ймовірно, надійдуть лише через кілька років", - зазначив МакЛірі.