Госдеп США одобрил продажу Украине 500 ракет PAC-3 для Patriot

"Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи военной техники правительству Украины в рамках программы зарубежных военных продаж (Foreign Military Sale) ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) и сопутствующего оборудования", - говорится в заявлении.

Полная стоимость сделки составляет 2,1 млрд долларов, и она финансируется европейскими партнерами и союзниками.

Кроме самих ракет, в пакет войдут секретные и несекретные запасные части PAC-3 MSE. Также предусмотрены поставки других необходимых элементов материально-технического обеспечения и поддержки программы.

В Госдепе подчеркнули, что это соглашение будет способствовать укреплению национальной безопасности и внешнеполитических целей США. Она поддержит безопасность страны-партнера, который является движущей силой политической и экономической стабильности в Европе.

"Это одобрение означает, что теперь начинаются переговоры по контракту, так что ракеты, вероятно, поступят только через несколько лет", - отметил МакЛири.