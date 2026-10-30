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Госдеп США одобрил продажу Украине 500 ракет PAC-3 для Patriot

21:37 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)

США одобрили продажу Украине ракет к зенитно-ракетным системам Patriot и сопутствующее оборудование на 2,1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепартамента США и сообщение журналиста Politico Пола МакЛири.

"Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи военной техники правительству Украины в рамках программы зарубежных военных продаж (Foreign Military Sale) ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) и сопутствующего оборудования", - говорится в заявлении.

Полная стоимость сделки составляет 2,1 млрд долларов, и она финансируется европейскими партнерами и союзниками.

Кроме самих ракет, в пакет войдут секретные и несекретные запасные части PAC-3 MSE. Также предусмотрены поставки других необходимых элементов материально-технического обеспечения и поддержки программы.

В Госдепе подчеркнули, что это соглашение будет способствовать укреплению национальной безопасности и внешнеполитических целей США. Она поддержит безопасность страны-партнера, который является движущей силой политической и экономической стабильности в Европе.

"Это одобрение означает, что теперь начинаются переговоры по контракту, так что ракеты, вероятно, поступят только через несколько лет", - отметил МакЛири.

Напомним, главный военный командующий НАТО генерал Алексус Гринкевич заявил, что США продолжают "без задержек" поставлять Украине ракеты ПВО для Patriot и пакеты вооружения, оплаченные европейскими партнерами в рамках инициативы PURL.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже почти месяц ожидает подписи главы Пентагона Пита Гегсета о поставках ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS.

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