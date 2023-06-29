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Держдеп США схвалив продаж Норвегії плануючих бомб та обладнання на 293 млн доларів

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Четвер 29 червня 2023 06:44
Держдеп США схвалив продаж Норвегії плануючих бомб та обладнання на 293 млн доларів Фото: американські високоточні плануючі бомби GBU (U.S. Air Force / Master Sgt. Lance Cheung)
Автор: Володимир Костирін

Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду Норвегії високоточних плануючих бомб малого діаметра II (GBU-53/B) та супутнього обладнання. Орієнтовна сума складає 293 мільйони доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Агентства з оборонної співпраці при Пентагоні.

Про можливий продаж Агентство вже повідомило Конгрес. Основним підрядником буде компанія Raytheon Missile Systems.

У Міноборони США зазначають, що цей пропонований продаж "підтримає цілі зовнішньої політики та завдання національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО, який є важливою силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі".

Крім того, пропонована угода про продаж Штатами бомб GBU-53/B покращить здатність Норвегії протистояти поточним і майбутнім загрозам внаслідок підвищення оперативної готовності, а також посилення можливостей ППО та оборони за допомогою модернізованої зброї для підтримки нового парку F-35A, йдеться в релізі.

Норвегія зможе включити дане обладнання до своїх збройних сил без складнощів.

Усього уряд Норвегії раніше запросив закупівлю до 580 багатоцільових снарядів GBU-53/B Small Diameter Bombs-Increment II (SDB-II).

Норвегія надає Україні військову допомогу

Норвегія, як і інші країни Європи, підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення РФ. Скандинавська держава після створення Контактної групи з оборони України надала різну зброю для ЗСУ

Так, Норвегія передала артилерію, танки та боєприпаси. У травні міністр оборони країни Бьорн Арільд Грам повідомив, що країна надасть Україні 3 радари Arthur та 8 далекобійних реактивних артилерійських установок типу MLRS. Ця допомога виділяється у тісній співпраці з Великою Британією.

Нагадаємо також, що у 2023 році збройні сили Норвегії планують провести тренування для 3200 українських військових - як у себе в країні, так і за кордоном.

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