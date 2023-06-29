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Госдеп США одобрил продажу Норвегии планирующих бомб и оборудования на 293 млн долларов

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Четверг 29 июня 2023 06:44
Госдеп США одобрил продажу Норвегии планирующих бомб и оборудования на 293 млн долларов Фото: американские высокоточные планирующие бомбы GBU (U.S. Air Force / Master Sgt. Lance Cheung)
Автор: Владимир Костырин

Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Норвегии высокоточных планирующих бомб малого диаметра II (GBU-53/B) и сопутствующего оборудования. Ориентировочная сумма составляет 293 миллиона долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Агентства по оборонному сотрудничеству при Пентагоне.

О возможной продаже Агентство уже уведомило Конгресс. Основным подрядчиком будет компания Raytheon Missile Systems.

В Минобороны США отмечают, что эта предлагаемая продажа "поддержит цели внешней политики и задачи национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности союзника по НАТО, который является важной силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

Кроме того, предлагаемая сделка о продаже Штатами бомб GBU-53/B улучшит способность Норвегии противостоять текущим и будущим угрозам за счет повышения оперативной готовности, а также усиления возможностей ПВО и обороны с помощью модернизированного оружия для поддержки нового парка F-35A, говорится в релизе.

Норвегия сможет включить данное оборудование в свои вооруженные силы без затруднений.

Всего правительство Норвегии ранее запросило закупку до 580 многоцелевых снарядов GBU-53/B Small Diameter Bombs-Increment II (SDB-II).

Норвегия оказывает Украине военную помощь

Норвегия, как и другие страны Европы, поддержали Украину в начале полномасштабного вторжения РФ. Скандинавское государство после создания Контактной группы по обороне Украины предоставило различное оружие для ВСУ

Так, Норвегия передала артиллерию, танки и боеприпасы. В мае министр обороны страні Бьорн Арильд Грам сообщил, что страна предоставит Украине 3 радара Arthur и 8 дальнобойных реактивных артиллерийских установок типа MLRS. Данная помощь выделяется в тесном сотрудничестве с Великобританией.

Напомним также, что в 2023 году вооруженные силы Норвегии планируют провести тренировки для 3200 украинских военных - как у себя в стране, так и за рубежом.

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