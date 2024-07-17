Держдеп США різко відповів Лаврову щодо "загроз" для Росії з боку Заходу

Міллер прокоментував заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

Лавров заявив, що нібито політико-дипломатичне урегулювання війни в Україні повинне супроводжуватися "конкретними кроками зі зняття загроз для Російської Федерації, що виходять із західного, євроатлантичного спрямування".

Речник Держдепу США заявив, що Україна повинна бути в авангарді будь-якої дипломатії для зупинення війни, оскільки саме її території були окуповані Росією.

"Це їхня територія окупована. Це їхні люди, які були вбиті, які продовжують страждати внаслідок війни, яку вони не починали, від якої вони страждали, і фактично вони страждають ось уже 10 років", - сказав він, додавши, що США підтримуватимуть Україну у будь-який спосіб.

Міллер наголосив, що ніхто в Європі не погрожував Росії до 2014 року та до повномасштабного вторгнення.

"Здається, Росія бачить як загрозу демократію, яка функціонує на її кордонах. І це просто неправомірна точка зору. Військової загрози не було. Ніхто не погрожував забрати російську територію, забрати російську землю. Тож ми відкидаємо таку точку зору, тому ми продовжуватимемо працювати з нашими українськими партнерами над тим, куди дипломатія може прийти, щоб остаточно завершити цей конфлікт справедливим миром - не просто миром, а справедливим і тривалим миром", - наголосив речник.