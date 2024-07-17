UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Держдеп США різко відповів Лаврову щодо "загроз" для Росії з боку Заходу

Фото: речник Держдепу США Метью Міллер (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія поскаржилася на нібито "загрози" для неї з боку Заходу під час так званого розв'язання "українського питання". У США вважають, що Москва боїться демократії біля своїх кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Держдепу США Метью Міллера під час брифінгу.

Міллер прокоментував заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

Лавров заявив, що нібито політико-дипломатичне урегулювання війни в Україні повинне супроводжуватися "конкретними кроками зі зняття загроз для Російської Федерації, що виходять із західного, євроатлантичного спрямування".

Речник Держдепу США заявив, що Україна повинна бути в авангарді будь-якої дипломатії для зупинення війни, оскільки саме її території були окуповані Росією.

"Це їхня територія окупована. Це їхні люди, які були вбиті, які продовжують страждати внаслідок війни, яку вони не починали, від якої вони страждали, і фактично вони страждають ось уже 10 років", - сказав він, додавши, що США підтримуватимуть Україну у будь-який спосіб.

Міллер наголосив, що ніхто в Європі не погрожував Росії до 2014 року та до повномасштабного вторгнення.

"Здається, Росія бачить як загрозу демократію, яка функціонує на її кордонах. І це просто неправомірна точка зору. Військової загрози не було. Ніхто не погрожував забрати російську територію, забрати російську землю. Тож ми відкидаємо таку точку зору, тому ми продовжуватимемо працювати з нашими українськими партнерами над тим, куди дипломатія може прийти, щоб остаточно завершити цей конфлікт справедливим миром - не просто миром, а справедливим і тривалим миром", - наголосив речник.

Лавров приїхав до США

З 1 липня Росія почала головування у Раді Безпеки ООН. Це триватиме один місяць. У зв'язку з цим очільник МЗС Росії Сергій Лавров та представниця російського відомства Марія Захарова прилетіла до Нью-Йорку, попри певні обмеження США.

Лавров вже встиг зробити декілька суперечливих заяв, зокрема і про Україну. Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця відповів Лаврову за цитування творів британського письменника Джорджа Орвелла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиЛавровВійна в УкраїніВійна Росії проти України