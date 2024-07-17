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Госдеп США резко ответил Лаврову по поводу "угроз" для России со стороны Запада

Фото: спикер Госдепа США Мэтью Миллер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия пожаловалась на якобы "угрозы" для нее со стороны Запада в ходе так называемого решения "украинского вопроса". В США считают, что Москва боится демократии возле своих границ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдепа США Мэтью Миллера во время брифинга.

Миллер прокомментировал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Лавров заявил, что якобы политико-дипломатическое урегулирование войны в Украине должно сопровождаться "конкретными шагами по снятию угроз для Российской Федерации, исходящими из западного, евроатлантического направления".

Спикер Госдепа США заявил, что Украина должна быть в авангарде любой дипломатии для завершения войны, поскольку именно ее территории были оккупированы Россией.

"Это их территория оккупирована. Это их люди, которые были убиты, которые продолжают страдать в результате войны, которую они не начинали, от которой они страдали, и фактически они страдают вот уже 10 лет", - сказал он, добавив, что США будут поддерживать Украину любым способом.

Миллер подчеркнул, что никто в Европе не угрожал России до 2014 года и до полномасштабного вторжения.

"Кажется, Россия видит как угрозу демократии, которая функционирует на ее границах. И это просто неправомерная точка зрения. Военной угрозы не было. Никто не угрожал забрать российскую территорию, забрать российскую землю. Поэтому мы отвергаем такую точку зрения, поэтому мы будем продолжать работать с нашими украинскими партнерами над тем, куда дипломатия может прийти, чтобы окончательно завершить этот конфликт справедливым миром - не просто миром, а справедливым и продолжительным миром", - подчеркнул спикер.

Лавров приехал в США

С 1 июля Россия начала председательство в Совете Безопасности ООН. Это продлится один месяц. В связи с этим глава МИД России Сергей Лавров и представитель российского ведомства Мария Захарова прилетели в Нью-Йорк, несмотря на определенные ограничения США.

Лавров уже успел сделать несколько спорных заявлений, в том числе и об Украине. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица ответил Лаврову за цитирование произведений британского писателя Джорджа Орвелла.

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