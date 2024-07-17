"Яка Ви тварина?": Кислиця висміяв Лаврова за цитування творів Орвелла

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця жорстко розкритикував міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова за використання ним у виступі на засіданні Ради Безпеки цитат із творів британського письменника Джорджа Орвелла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кислиці в соцмережі Х.

У вівторок, 16 липня, Росія скликала засідання Ради Безпеки ООН для обговорення питань багатосторонньої співпраці. Метою зустрічі стала спроба відвернути увагу міжнародної спільноти від порушень РФ Статуту ООН та її зловживань у Раді Безпеки.

Під час засідання, Лавров сказав наступне: "У минулому столітті Джордж Орвелл у своєму оповіданні "Колгосп тварин" вже передбачив суть порядку, заснованого на правилах, де всі тварини рівні, але деякі рівніші за інших. Якщо ти виконуєш волю гегемона, тобі дозволено все. А якщо наважишся і почнеш відстоювати свої національні інтереси, то будеш оголошений ізгоєм і підданий санкціям".

Кислиця обурився використанням главою російського МЗС цитат із творів письменника.

"За кого нас сприймає жалюгідний Лавров, коли намагається мобілізувати Орвелла на свою підтримку? Можливо, він не знає, що нью-йоркські дипломати насправді читали Орвелла і насправді не є побічними продуктами МДІМВ (Московського державного інституту міжнародних відносин. - ред.) у Радянському Союзі, де книги Орвелла були заборонені або піддані цензурі", - зазначив постпред.

За словами Кислиці, "прихвостні-спічрайтери" Лаврова забули йому нагадати, що Джордж Орвелл був критиком Сталіна і вороже ставився до сталінізму під керівництвом Москви.

"За словами Джорджа Орвелла, "Колгосп тварин" (Animal Farm), на який посилається Лавров, відображає події, що передували російській революції 1917 року, а потім до сталінської епохи Радянського Союзу, - період часу, коли Росія жила під комуністичною ідеологією Йосипа Сталіна, так люблять у сучасній Росії-колгоспі, майже шанують!", - написав дипломат.

Кожна тварина в Animal Farm, продовжив Кислиця, представляла певний клас радянського (читай сьогоднішнього російського) суспільства: Робочий кінь Боксер - робітничий клас та ідейних стахановців; скептичний осел Веніамін - інтелігенцію, яка все розуміє, але бездіяльна; злі собаки - співробітників НКВС; безмовні вівці - маси людей; порося Квікун - підконтрольні владі ЗМІ тощо.

"На вершині піраміди перебуває великий, досить лютий на вигляд беркширський кабан на ім’я Наполеон (алегорія Йосипа Сталіна), що поступово переписав Сім заповідей анімалізму (алегоричне посилання на комунізм), головна з яких почала звучати так: "Усі тварини рівні, але деякі тварини рівніші за інших", - написав постпред.

"Отже, товаришу Лавров, яка Ви тварина?", - задався питанням Кислиця.