Держдеп США попереджає: наступні дні стануть критичними для миру в Україні

У Вашингтоні заявили, що найближчі дні можуть стати критичними для встановлення миру в Україні.

Брюс наголосила, що США чекають від Росії не заяв, а реальних кроків - зокрема, негайного припинення вогню.

Вона прокоментувала пропозицію глави МЗС України Андрія Сибіги, який заявив, що Київ готовий підтримати ініціативу з перемир’ям уже зараз, без очікування 9 травня.

"Якщо це справді гуманітарні зобов'язання, то навіщо чекати 10 днів? І справа не в тому, що просять президент США і держсекретар (Дональд Трамп та Марко Рубіо - ред.), а в тому, що нам потрібні реальні дії, які покажуть, що ці сторони, особливо Путін, серйозно налаштовані зупинити кровопролиття", - сказала Брюс.

У Держдепі підкреслили, що нині не час для символічних заяв, а момент істини для оцінки реальних намірів Кремля.

США очікують, що Москва продемонструє готовність до миру не на словах, а в діях.