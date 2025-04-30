Держдеп США попереджає: наступні дні стануть критичними для миру в Україні

Держдеп США заявив, що наступні кілька днів будуть вирішальними для миру в Україні. Вашингтон очікує на кроки з боку російського диктатора Володимира Путіна.
Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу News Nation.
У Вашингтоні заявили, що найближчі дні можуть стати критичними для встановлення миру в Україні.
Брюс наголосила, що США чекають від Росії не заяв, а реальних кроків - зокрема, негайного припинення вогню.
Вона прокоментувала пропозицію глави МЗС України Андрія Сибіги, який заявив, що Київ готовий підтримати ініціативу з перемир’ям уже зараз, без очікування 9 травня.
"Якщо це справді гуманітарні зобов'язання, то навіщо чекати 10 днів? І справа не в тому, що просять президент США і держсекретар (Дональд Трамп та Марко Рубіо - ред.), а в тому, що нам потрібні реальні дії, які покажуть, що ці сторони, особливо Путін, серйозно налаштовані зупинити кровопролиття", - сказала Брюс.
У Держдепі підкреслили, що нині не час для символічних заяв, а момент істини для оцінки реальних намірів Кремля.
США очікують, що Москва продемонструє готовність до миру не на словах, а в діях.
Нагадаємо, що 28 квітня, диктатор Росії з "гуманітарних міркувань" оголосив про "перемир'я у війні проти України з 8 до 11 травня.
Водночас у Кремлі почали погрожувати тим, що російські терористи "відповідатимуть" на порушення так званого "перемир'я", якщо його не дотримуватиметься Україна.
Це не перше "перемир'я" у війні. Перед цим Росія також ініціювала його під час Великодних свят, але зрештою не припиняла обстрілювати позиції українських військ на фронті, а також населені пункти і цивільних.
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